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Sergen Yalçın’ın görüntüsü geceye damga vurdu
Yeni Malatyaspor

Sergen Yalçın’ın görüntüsü geceye damga vurdu

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş maçında atılan golden sonraki görüntüsü gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

16 Aralık 2019 08:30

Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken siyah-beyazlıların 8 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği ve Yeni Malatyaspor'un 23 puana yükseldiği kritik karşılaşmaya bir kare damga vurdu. Takımının öne geçtiği gol sonrası çekilen bir karede kulübedeki büyük sevinç esnasında düşünceli olduğu görülen Sergen Yalçın'ın bu karesi sosyal medyada da gündeme oturdu.

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan ve 2018-2019 sezonunun sonunda Şenol Güneş'in ayrılmasıyla taraftarların takımın başında görmek istediği isimlerin ilk sırasında yer alan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlılara karşı ilk kez galip gelmeyi başardı.

Son güncelleme 08:30 | 16 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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