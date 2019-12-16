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Semih Şentürk’ün yeni takımı! Sürpriz anlaşma…
Fenerbahçe

Semih Şentürk’ün yeni takımı! Sürpriz anlaşma…

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski golcüsü Semih Şentürk, İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden Beykoz'la anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki futbolcu 1.5 yıl aranın ardından amatör ligde oynayacak.

16 Aralık 2019 12:51

Yaklaşık 1.5 yıldır boşta olan eski Fenerbahçeli milli futbolcu Semih Şentürk, İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden Beykoz ile anlaştı.

Yerel Futbol'un haberine göre, Son olarak Eskişehirspor’da forma giyen, Mayıs 2018’den bu yana boşta olan 1983 doğumlu oyuncu, Beykoz yönetimiyle bir araya gelerek el sıkıştı ve objektiflere poz verdi. Beykoz Kulüp Başkanı Zeki Aksu da prensip anlaşmasını teyit ederken, yıldız oyuncunun salı günü antrenmana çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Beykoz’da yaşayan Şentürk, kurallar gereği sarı siyahlılara ocak ayındaki ara transfer döneminde katılacak.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden Beykoz, bu sezon İstanbul Süper Amatör Lig 8. Grup’ta yer alıyor. Sarı siyahlı ekip 11. haftanın sonunda ikinci basamakta yer alıyor. Beykoz, Semih’i de kadrosuna dahil ederek önce grubu ilk ikide bitirip play-off’a yükselmenin, oradan da Bölgesel Amatör Lig’e çıkmanın hesaplarını yapıyor.

2 KEZ GOL KRALLIĞI YAŞADI

Fenerbahçe’de 2 kez gol krallığı yaşayan Semih Şentürk sarı lacivertli takımda 5 kez Süper Lig, 2 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe, Eskişehirspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve İzmirspor formaları giyen Şentürk kariyerinde oynadığı 368 maçta 121 gol 56 asist yaptı.

Son güncelleme 12:51 | 16 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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