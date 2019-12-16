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Real Madrid fırsat tepti
İspanya La Liga

Real Madrid fırsat tepti

Barcelona'nın puan kaybettiği haftada Valencia ile deplasmanda berabere kalan Real Madrid, liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamadı.

16 Aralık 2019 09:52

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Valencia, 78. dakikada Carlos Soler ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 95. dakikada, kullanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahasına giden kaleci Thibaut Courtois’in kafa vuruşunun ardından boşta kalan topu ağlara gönderen Karim Benzema, Real Madrid’e beraberliği getirdi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 35’e çıkartırken, aynı şekilde 17. haftayı beraberlikle kapatan ve averajla lider durumda bulunan Barcelona’nın arkasından ikinci sırada kaldı. Valencia ise haftayı 27 puanla 8. sırada tamamladı.

Son güncelleme 09:52 | 16 Aralık 2019
Real Madrid valencia
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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