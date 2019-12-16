Real Madrid fırsat tepti

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Valencia, 78. dakikada Carlos Soler ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 95. dakikada, kullanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahasına giden kaleci Thibaut Courtois’in kafa vuruşunun ardından boşta kalan topu ağlara gönderen Karim Benzema, Real Madrid’e beraberliği getirdi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 35’e çıkartırken, aynı şekilde 17. haftayı beraberlikle kapatan ve averajla lider durumda bulunan Barcelona’nın arkasından ikinci sırada kaldı. Valencia ise haftayı 27 puanla 8. sırada tamamladı.