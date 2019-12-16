Okan Buruk: Herkesi uyutan bir maç oldu

Süper Lig’in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini ve beraberliğe razı olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, “Bu tip maçlar zor olur. Özellikle Avrupa kupasından sonra. Birinci nedeni herkesin takdir ettiği bir başarıdan sonra, üst üste maç oynama. Ben dört günün yeterli olduğunu düşünüyorum. Psikolojik olarak ilk yarıya baktığımızda, maçın genelinde oyuncularımız kötü oynadı diyemem. Belki kalemize bir top geldi, onu da aslında pozisyon olarak sayamam, ceza sahası içerisinden üç kişi bizden, bir kişi onlardan, bu kadar komik ve basit bir gol yiyorsanız rakibinizi de canlandırırsınız” ifadelerini kullandı.

“Maçın başından itibaren herkesi uyutan bir maç oldu, daha hareketli olmamız gerekiyordu” diyen Okan Buruk, şöyle konuştu:

“Golü yediğimiz dakikalarda rakip bizi de uyutmuştu. Kötü bir gol yedik, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, maç bitene kadar son 15 dakika baskı kurduk, pozisyona girdik, net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk. Konyasporlu oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Belki bizi uyuttular ama buna da saygı duymak gerekiyor. Maçın hakemi, rakibin vakit geçirip geçiremediğini çok anlayamadı. Beraberlik için mücadele eden bir takım vardı, onları emeklerinden dolayı kutluyorum. Takımımın da daha iyi olması gerektiğini söylüyorum. Geçen hafta da böyle sürpriz gol yedik, birbirine benzer maçlar. İki kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik, avantajımızı yitirdik.”

Karşılaşmada kenar ataklarıyla etkili olduklarını aktaran Buruk, “Belki 10 net pozisyon bulmuşuzdur. Rakip bizi kapattı da diyemiyorum. Sadece belirli bölümlerde iyi işler yapmadık. Rakip hep kendi sahasında bekledi, ikinci yarı 5-10 dakika rakibe pas imkanı verdik. Yine tehlike oluşturacak bir durum yoktu. Biz geçişleri daha iyi yapabilseydik, biraz daha çabuk, dikine, önü düşünen bir takım olmamız gerekiyordu. Takımımla ilgili en büyük mutsuzluğum bu, çok fazla rölantiye aldık. Eskiden kalan alışkanlıklar hep var, bunu yenmek gerekiyor. Bu tür takımlara karşı pozisyonları bulduğunuzda golleri atacaksınız. Maalesef bitiremedik, haftayı ikinci sırada bitirdik. Amacımız buydu ama kazanarak ikinci sıraya geçmekti. Kalan iki maçı kazanıp liderle aramızdaki puan farkını kapatmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA LİGİ KURASI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz’in Sporting Lizbon ekibiyle eşleşmelerini de değerlendiren Okan Buruk, “İsim olarak çok önemli bir takım, son yıllarda ligdeki durumuna baktığımızda eski günlerinden daha uzak. Şu anda ligde 4. sırada, bu akşam kazanırlarsa 3. sıraya yükselecekler. Lig lideri ile arasında büyük puan farkı olan bir takım. Şubattaki kadro yapısı nasıl olacak bilemiyoruz ama hoca değişikliğinden sonra kendini toparlayan ve maç kazanan bir ekip. İyi oyunculara sahipler, gelecek takımlar içerisinde özellikle şu takım gelsin dediğim bir takım yoktu. Ne çıkarsa hayırlısı olsun demiştim” ifadelerini kullandı.