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Fransa Ligue 1

Memphis Depay ve Jeff Reine-Adelaide 6’şar ay yok!

Olympique Lyon'da yıldız oyuncular Memphis Depay ve Jeff Reine-Adelaide, ön çapraz bağlarında yaşadıkları sakatlık sebebiyle sahalardan 6'şar ay uzak kalacak.

SKOR DIŞ HABER 16 Aralık 2019 13:46

Olympique Lyon, hafta sonu evinde oynadığı ve Rennes’e 1-0 mağlup olduğu maçta iki yıldız oyuncusunu kaybetti. Hollandalı Memphis Depay ve Fransız Jeff Reine-Adelaide, dizlerinden yaşadığı aynı sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacak.

Adelaide maçın 35, Depay ise 46. dakikasında yaşadığı ön çapraz bağı kopması sakatlığı sebebiyle kenara alındı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki oyuncunun da EURO 2020’yi kaçırması bekleniyor.

Ligde istediği sonuçları alamayan Lyon, 25 puanla 8. sırada bulunuyor.

Son güncelleme 13:58 | 16 Aralık 2019
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OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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