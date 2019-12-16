Medipol Başakşehir’in rakibi Sporting Lizbon! Ülke puanı için tek çare…

ÜMİT GENÇ / Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa’da havlu attığı sezon Okan Buruk yönetiminde muhteşem bir performans ortaya koyan Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J grubunu lider tamamladı. Ülke sıralamasında kritik eşikte olan Türkiye için tek umut Medipol Başakşehir’in yoluna devam etmesi. 11.sıra için yarıştığımız Avusturya UEFA Avrupa Ligi’ne 2 takımla devam ediyor.

AVUSTURYA İKİ TAKIMLA DEVAM EDİYOR

Avusturya temsilcilerinden LASK Linz Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşirken Salzburg’un rakibi ise Alman temsilcisi Frankfurt oldu. Avusturya’nın iki takımı da ilk maçlarını deplasmanda oynayacak. Onların elenmesi Medipol Başakşehir’in ise yola devam etmesi Türkiye açısından kritik öneme sahip.

Kötü senaryoda Başakşehir’in erken elenmesi ülke sıralaması açısından Avusturya’ya geçilmemiz ve lig liderimizin 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama durumuyla karşı karşıya kalma tehlikesi anlamına geliyor. Okan Buruk daha önce futbolcu olarak kaldırdığı UEFA Kupası’nda bu kez teknik direktör olarak ilk kez son 32 turu oynayacak.

Ülke puanı dibe vurdu! Türkiye için 12`incilik tehlikesi... Avrupa`da haftayı 4 maçta 1 galibiyetle kapatan Türkiye için tehlike çanları çalmaya başladı... En yakın takipçimiz Avusturya UEFA Ülkeler Sıralaması'nda puan farkını iyice eritti. Türkiye için 12. sıraya gerileme tehlikesi ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

D GRUBUNDA 4 GALİBİYET ALDILAR

Kura çekimine seri başı olarak katılan Başakşehir D grubu ikincisi Sporting Lizbon’un rakibi oldu. Grup aşamasında 10 puan toplayan temsilcimiz 3 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet alarak favori Roma’yı geride bırakıp lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Başakşehir’in rakibi Lizbon ise D grubunda 12 puan topladı. Portekiz ekibi 4 galibiyet aldığı grupta LASK Linz’in ardından ikinci sırada çıktı ve kura çekiminde Başakşehir ile eşleşti.

İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ OLACAK

İç sahada iyi sonuçlar alan Sporting Lizbon Portekiz’in en köklü kulüplerinden biri. Seyircisi önünde iyi bir atmostere sahip olan Lizbon ile oynayacağımız ilk maç turu geçme açısından son derece önemli olacak. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi’ni 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılan Lizbon Porto ve Benfica ile birlikte ülkesinde şampiyonluk yaşayan takımlardan biri. 17 yıldır Portekiz’de şampiyonluk yaşayamayan Lizbon maçlarını 50 bin kapasiteli Estadio Jose Alvalade Stadyumu’nda oynuyor.

BRUNO FERNANDES’E DİKKAT

Sporting Lizbon’un en önemli futbolcusu olarak Bruno Fernandes ön plana çıkıyor. Portekizli Bruno Fernandes, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen, gol ve asist ortalaması çok yüksek. Lizbon’un dikkat edilmesi gereken diğer futbolcuları ise Luciano Vietto, Marcos Acuna, Sebastian Coates, Yannick Bolasie ve Jese.

Sporting Lizbon, bu sezon Portekiz Ligi'nde 13 maçta 23 puan topladı ve an itibariyle 4. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar bu sezon PSV, LASK Linz ve Rosenborg’un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi grubunu 12 puanla 2. sırada tamamladı.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde tüm eşleşmeler... Türkiye`yi Avrupa`da temsil eden tek takım olarak kalan Medipol Başakşehir`in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu`ndaki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon ile eşleşti. İlgili Haberi Oku

32. KEZ AVRUPA KUPALARINDA

Portekiz’in köklü kulüplerinden olan Sporting Lizbon, tarihinde 32.kez Avrupa kupalarında yarışıyor. Portekiz Ligi’nde 18 kez şampiyon olan Sporting Lizbon, 17 kez de Portekiz Kupası’nı kazandı. Portekiz kulübü, 1963/64 yılında da Kupa Galipleri Kupası’nı müzesine götürdü.

TEKNİK DİREKTÖR SİLAS

Portekiz Ligi’nde 4. sırada olan Sporting Lizbon’un teknik direktörlüğünü 43 yaşındaki Silas yapıyor. Eylül 2019’da göreve gelen Silas, 14 maça çıktı ve maç başına 2,14 puan ortalaması yakaladı.

SPORTING LIZBON’UN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI MAÇLARI

Sporting Lizbon geçmişte Türk takımlarına karşı 8 kez mücadele etti. Portekiz ekibi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Ankaragücü ile daha önce karşılaştı. Bu maçlarda Sporting Lizbon, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sporting Lizbon’u mağlup eden tek Türk takımı Gençlerbirliği olmuştu.