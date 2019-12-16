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CANLI | Medipol Başakşehir-Konyaspor
Süper Lig

CANLI | Medipol Başakşehir-Konyaspor

Hafta içerisinde aldığı zaferle Türk futbolunun bu sezonki umudu olan Medipol Başkaşehir, sahasında 7 haftadır galip gelemeyen Konyaspor'u konuk ediyor.

16 Aralık 2019 19:32

Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Maçın başlama saati 20.00… Perşembe günü Mönchengladbach’ı mağlup ederek Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Okan Buruk’un öğrencileri, lider Sivasspor’un kazandığı, İstanbul devlerinin puan kaybettiği haftada mutlak 3 puan istiyor.

Ligde 7 haftadır kazanamayan ve küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Konyaspor’da ise galibiyetten başka çıkış yolu yok!

Ev sahibi takım 26 puanla 4. sırada, konuk takım ise 14 puanla 15. sırada yer alıyor.

KADROLAR

 

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, MEhmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Volkan, Ferhat, Anicic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

Son güncelleme 20:02 | 16 Aralık 2019
konyaspor Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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