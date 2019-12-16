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Medipol Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti
Süper Lig

Medipol Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta da Denizlispor deplasmanından aynı skorla ayrılmıştı. Turuncu-lacivertliler, böylelikle iki haftada 4 puan bırakmış oldu.

16 Aralık 2019 22:18

Başakşehir, Süper Lig’in 15. haftasında Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya geldiği İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 26. dakikada Ponck’un golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 63’te Milosevic’e engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

16 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-1 Konyaspor Hafta içi Avrupa Ligi`nde turlayan ve 12 maçtır yenilmeyerek bu maça çıkan Başakşehir, ligde kötü günler geçiren Konyaspor`a sahasında puan kaptırdı. Mücadele Ponck ve Milosevic`in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İstanbul temsilcisi, zirve yarışı yaptığı rakiplerinin puan kaybettiği, lider Sivasspor`un ise kazandığı haftada fırsat tepki! İlgili Haberi Oku

Okan Buruk’un öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Denizli’den aynı skorla dönmüştü. Medipol Başakşehir, böylelikle son iki haftada 4 puanlık bir kayıp yaşamış oldu. Puanını 27’ye yükselten turuncu-lacivertli takım, haftayı lider Sivasspor’un 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Son güncelleme 22:18 | 16 Aralık 2019
İttifak Holding Konyaspor Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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-
2
Denizlispor
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