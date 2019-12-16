SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İBB önünde metrelerce umut kuyruğu! İşte işsizliğin fotoğrafı
Magnus Carlsen Fantezi Premier Lig’de zirvede!
Diğer

Magnus Carlsen Fantezi Premier Lig’de zirvede!

Satrançta son yıllara damgasını vuran dünya şampiyonu Magnus Carlsen, 7 milyondan fazla kişinin rekabet ettiği Fantasy Premier League oyununda 1. sıraya çıkmayı başardı.

SKOR DIŞ HABER 16 Aralık 2019 15:57

Satrançta son 10 yıla damgası vuran dünya şampiyonu Magnus Carlsen, Fantasy Premier League’de liderliğe yükseldi.

11 Eylül 2019 Vahap Şanal, Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen`i mağlup etti Satrancın Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, bir satranç sitesinde oynadığı yıldırım maçında Türk Büyükusta Vahap Şanal ile karşılaştı. Vahap Şanal herkesi şaşırtarak Carlsen`i mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

7 milyonun üzerinde kişinin oynadığı oyunda herkesi geçmeyi başaran büyük usta, strateji konusundaki kabiliyetini burada da gösterdi. Carlsen, Twitter hesabındaki biyografi bölümündeki yazıyı “Dünya Satranç Şampiyonu, klasman lideri ve aktüel olarak Fantasy Premier League sıralamasında 1.” şeklinde değiştirdi.

Carlsen 1 puan farkla lider konumda bulunuyor. Bu akşam Brighton-Crystal Palace arasında oynanacak 17. haftanın son karşılaşmasıyla sıralama değişebilir.

Ünlü sporcu, the Guardian’la yaptıkları yazışmada “Hem optimist hem Optamistim” diyerek lig istatistiklerini detaylı bir biçimde takip ettiğini söylemişti. Buna karşın Carlsen, başarısında şanslı olmasının da payı olduğunu söylüyor.

Son güncelleme 16:04 | 16 Aralık 2019
Fantasy Premier League FPL ingiltere premier lig Magnus Carlsen
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Konyaspor
Trabzonspor
Bugün - 20:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR