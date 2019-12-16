Magnus Carlsen Fantezi Premier Lig’de zirvede!

Satrançta son 10 yıla damgası vuran dünya şampiyonu Magnus Carlsen, Fantasy Premier League’de liderliğe yükseldi.

Vahap Şanal, Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen`i mağlup etti Satrancın Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, bir satranç sitesinde oynadığı yıldırım maçında Türk Büyükusta Vahap Şanal ile karşılaştı. Vahap Şanal herkesi şaşırtarak Carlsen`i mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

7 milyonun üzerinde kişinin oynadığı oyunda herkesi geçmeyi başaran büyük usta, strateji konusundaki kabiliyetini burada da gösterdi. Carlsen, Twitter hesabındaki biyografi bölümündeki yazıyı “Dünya Satranç Şampiyonu, klasman lideri ve aktüel olarak Fantasy Premier League sıralamasında 1.” şeklinde değiştirdi.

Bio needed an update pic.twitter.com/Wc7z0FUVuj — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 14, 2019

Carlsen 1 puan farkla lider konumda bulunuyor. Bu akşam Brighton-Crystal Palace arasında oynanacak 17. haftanın son karşılaşmasıyla sıralama değişebilir.

Ünlü sporcu, the Guardian’la yaptıkları yazışmada “Hem optimist hem Optamistim” diyerek lig istatistiklerini detaylı bir biçimde takip ettiğini söylemişti. Buna karşın Carlsen, başarısında şanslı olmasının da payı olduğunu söylüyor.