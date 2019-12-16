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Lakers’ın muhteşem serisi sürüyor
NBA

Lakers’ın muhteşem serisi sürüyor

Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks'u yenerek dış saha galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

16 Aralık 2019 11:23

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Atlanta Hawks’u 101-96 yenen Los Angeles Lakers, üst üste 14. deplasman galibiyetini aldı.

Batı Konferansı’nın zirvesindeki Lakers, konuk olduğu Hawks’u LeBron James ve Anthony Davis’in etkili oyunuyla mağlup etti. Dış saha galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkaran Lakers, lig tarihinin bu alandaki 3. en iyi derecesine ulaştı. Listenin zirvesinde 1971-72 sezonundaki Lakers’ın (16), ikinci sırasında ise 1994-95 sezonundaki Jazz’ın (15) serisi yer alıyor.

Lakers’ta James 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Davis de 27 sayı, 13 ribauntla “double double”a imza attı. Hawks’ta ise Trae Young’ın 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

FURKAN 4 SAYIYLA OYNADI

Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-89 kaybettikleri Brooklyn Nets deplasmanında, kenardan gelerek 4 sayı kaydetti.

Sonuçlar

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 119-130

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 107-85

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 96-101

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 109-89

Denver Nuggets-New York Knicks: 111-105

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 79-100

Son güncelleme 11:23 | 16 Aralık 2019
Los Angeles Lakers NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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