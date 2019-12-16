Kim tutar Sivasspor’u

Maç öncesi muhteşemdi Sivas'ta. Tribünlerde, ev sahibinin koreografisi, taraftarın coşkusu, iki başkanın yan yana samimi sohbeti, güzel fotoğraflardı. Severim böyle samimi ortamları…

Böylesine önemli maçların pazar öğleden sonra oynanması, futbolseverler için ayrı keyif. Premier Lig veya Bundesliga gibi hem televizyon başında hem de stadyumda, herkes keyif alıyor. Özellikle kışın. Kutlarım yetkilileri.

Türk futbolunda artık klasikleşmiş bir tanım var: Rıza Çalımbay oyun stili. Açılımı şöyle, rakibe pres ve kimseden çekinmemek. Yine böyle başladı Sivasspor. Fenerbahçe, Kadıköy dışındaki oyun sistemini devam ettiriyor ısrarla. Adı, kontrollü oyun. Belki, zirvede puan farkının az olmasının bilinç altına yansıması bu. Deplasmanda kazanmak, bu ligin anahtarı hâlbuki. Bu kontrollü oyun düşüncesine rağmen, Fenerbahçe savunmasının arkaya kontrolsüzce adam kaçırması normal değildi ve Fernando affetmedi. Orta sahanız işlemezse ve savunma kanatlarınız oyun kurulumunda kötü olursa, ikinci golü de yersiniz.

Ozan’ın Deniz'e attırdığı gol, tamamen bireysel performanstı. 2-0'dan sonra silkinen ve kendine gelen oyunun karşılığı değildi bu gol. Golden sonraki Fenerbahçe baskısı, ne olursa olsun, golü atalım görüntüsüydü. Sonra stresin tavan yapması ve 2 kırmızı kart.

Ağır yara aldı Fenerbahçe.

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