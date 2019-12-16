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Galatasaray’da 5 isim Tuzlaspor maçında yok!
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray’da 5 isim Tuzlaspor maçında yok!

Galatasaray'ın 2-0'ın rövanşında oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasında Jean Michael Seri, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina forma giyemeyecek.

16 Aralık 2019 21:37

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Tuzlaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların salonda başladığı idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gruplar halinde 5’e 2 dar alanda pas oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina’nın tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Son güncelleme 21:37 | 16 Aralık 2019
galatasaray Jean-Michael Seri Marcao Mario Lemina ryan babel Şener Özbayraklı Ziraat Türkiye Kupası
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