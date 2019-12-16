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Filip Novak: ‘Maçtan önce çok mutluydum…’
Trabzonspor

Filip Novak: ‘Maçtan önce çok mutluydum…’

Trabzonspor Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Filip Novak, sakatlıktan dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu. Novak, "Maçtan önce gerçekten çok mutluydum formama kavuştuğum için. Ama şu an çok üzgünüm" dedi.

16 Aralık 2019 22:35

Süper Lig’de 15. haftanın kapanış maçında Trabzonspor konuğu Yukatel Denizlispor’a 2-1 mağlup olurken müsabakanın ardından Filip Novak konuştu. Sakatlık sürecinin ardından formasına kavuşan Novak, “Maçtan önce gerçekten çok mutluydum formama kavuştuğum için. Ama şu an çok üzgünüm” dedi.

16 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Trabzonspor 1-2 Yukatel Denizlispor Trabzonspor Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig`de 15. hafta mücadelesi sona erdi. Nefes kesen maçta ev sahibi; Beşiktaş ve Fenerbahçe`nin yendildiği, Başakşehir ve Galatasaray`ın berabere kaldığı haftada mağlup oldu ve fırsat tepti. Trabzonspor`u deviren eski golcüsü Hugo Rodallega oldu. Horozlar`ın 2 golü de Kolombiyalı`dan geldi! İlgili Haberi Oku

Novak karşılaşmayı değerlendirirken ise “Çok fazla şansımız vardı ceza sahası içinde, çok fazla pozisyon ürettik ama maalesef bunları değerlendiremedik. İç sahada böyle bir yenilgi almamamız gerekiyordu. Üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:35 | 16 Aralık 2019
Filip Novak süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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