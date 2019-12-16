Filip Novak: ‘Maçtan önce çok mutluydum…’

Süper Lig’de 15. haftanın kapanış maçında Trabzonspor konuğu Yukatel Denizlispor’a 2-1 mağlup olurken müsabakanın ardından Filip Novak konuştu. Sakatlık sürecinin ardından formasına kavuşan Novak, “Maçtan önce gerçekten çok mutluydum formama kavuştuğum için. Ama şu an çok üzgünüm” dedi.
Novak karşılaşmayı değerlendirirken ise “Çok fazla şansımız vardı ceza sahası içinde, çok fazla pozisyon ürettik ama maalesef bunları değerlendiremedik. İç sahada böyle bir yenilgi almamamız gerekiyordu. Üzgünüz” ifadelerini kullandı.