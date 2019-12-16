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FIFA, Platini’ye verilen 2 milyon frangı istiyor!
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FIFA, Platini’ye verilen 2 milyon frangı istiyor!

FIFA, futboldan uzaklaştırılan Michel Platini'ye Blatter döneminde verilen 2 milyon İsviçre frangını geri istedi.

16 Aralık 2019 17:49

FIFA, eski başkanlarından Sepp Blatter’in döneminde asbaşkan Michel Platini’ye verilen 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açtı.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre ilgili İsviçre mahkemelerinde açılan davada, Blatter’in başkan olduğu 2011’in şubat ayında, o dönem UEFA başkanlığını da yürüten Platini’ye ödenen 2 milyon İsviçre frangının (yaklaşık 12 milyon lira) tazmini istendi.

Adımın, FIFA İdare Kurulunun kararı sonrası atıldığı ve İsviçre Yüksek Mahkemesinin ödemeyi “uygunsuz” olarak nitelediği hatırlatıldı.

FIFA, 2015’te i̇ki̇ yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını da 6 yıla indirmişti. Platini’nin cezasının süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü.

Son güncelleme 17:49 | 16 Aralık 2019
fifa Michel Platini Sepp Blatter
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