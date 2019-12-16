Fatih Terim bitti demeden bitiyor!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da rüzgâr tersten esiyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in “Biz bitti demeden bitmez” sloganıyla son düdüğe kadar mücadele eden ve golü kovalayan kimliği bu sezon bambaşka bir hâl aldı. Sarı-kırmızılılar, oynadıkları kötü futbolun yanında bu sezon Malatya, Konyaspor ve Ankaragücü maçlarında 90 ve uzatma dakikalarında kalesinde gol görüp galibiyetleri kaçırdı. Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge, 90+2'de gol bulup Cimbom'u Avrupa'dan etti.

Galatasaray’a rakiplerinin kırmızı kart görmesi de yaramıyor. Aslan, bu sezon Kayserispor (1), Sivasspor (2), Ankaragücü (2) ve Tuzlaspor (1) maçlarında rakip eksik durumdayken kalesinde 6 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 3'ünü Türk Telekom Stadı'nda, 1'ini de deplasmanda oynadı. Bu sezon defansif anlamda sınıfta kalan Galatasaray, 15 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 23 maçta 29 kez kalesini gole kapatamadı.

Ali Koç`tan olay sözler: Fatih Terim`den daha çok korunan hoca yok Fenerbahçe`nin Sivasspor`a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından stat çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ali Koç, Fatih Terim ile alakalı gelen bir soru üzerine; ``Fatih Terim`den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM’İN EN KÖTÜ 15 HAFTASI

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki en kötü sezon başlangıcını yaşıyor. Süper Lig'de 8 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunan ve sarı-kırmızılı takım ile biri Avrupa'da olmak üzere 20 kupa kazanan Terim için bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Galatasaray geride kalan 15 haftada 24 puan topladı. Tecrübeli hoca, kariyerinde ilk kez bu kadar az puan hanesine yazdırabildi.