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Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen’de!
Almanya Bundesliga

Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen’de!

River Plate'in orta sahası Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen'e transfer oldu. 21 yaşındaki Arjantinli, Alman kulübüyle 2025 senesine kadar sözleşme imzaladı.

16 Aralık 2019 19:45

21 yaşındaki Arjantinli genç yıldız adayı Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen’e transfer oldu. Alman kulübü Palacios ile 2025 senesine kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

River Plate forması giyen Palacios’un adı, uzun süredir birçok Avrupa kulübüyle anılıyordu. Orta sahanın ortasında görev alan genç oyuncu bu sene 14 resmi maçta 1 gol, 1 asist üretti.

Bu transferle Leverkusen’in genç yıldızı Kai Havertz’in transferine kesin gözüyle bakılıyor. 20 yaşındaki Alman oyuncu kendi jenerasyonundaki en önemli potansiyellerden biri olarak gösterilirken Liverpool, Juventus, PSG ve daha birçok dev kulüp oyuncuyu transfer etmeye çalışıyor.

Son güncelleme 19:47 | 16 Aralık 2019
bayer leverkusen Exequiel Palacios River Plate
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OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
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14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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