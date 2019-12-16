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Emre Mor isyan etti: Bıktım!
Süper Lig

Emre Mor isyan etti: Bıktım!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve hiçbir maçta skora katkı yapamayan Emre Mor, hakkındaki haberlere sosyal medyadan yaptığı açıklamayla isyan etti.

16 Aralık 2019 18:09

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Emre Mor, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla isyan etti.

Hakkında yapılan haberlerden bıktığını belirten Mor şu sözleri kullandı.

“Hakkımda yalan yanlış söylentiler yayan insanlardan, sözde gazetecilerden, medyalarından bıktım… Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Beni, kişiliğimi, ailemi, geçmişimi bilmeden bu kadar kolay yorum yapabiliyor olmanız çok şaşırtıcı. Her gün yeni bir suçlama ve asılsız haber okumak için buraya gelmedim. Futbol oynamak, yeteneğimi göstermek ve inananların yüzünü kara çıkartmamak için buradayım. Başarılı olur veya olamam ama çabalamak için hep hazırım.

Zaten hayat dediğiniz şey de bundan ibaret. Ben Galatasaray’ın bir futbolcusuyum ve bununla gurur duyuyorum. İyi günde, kötü günde her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım!”

Son güncelleme 18:09 | 16 Aralık 2019
emre mor galatasaray süper lig
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