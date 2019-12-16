Çin Dışişleri Bakanlığı Mesut Özil’i Sincan’a davet etti!

İngiltere’nin önde gelen futbol kulüplerinden FC Arsenal oyuncusu Mesut Özil’in Çin’in ‘Uygur Türklerine soykırım uyguladığı’ yönündeki paylaşımına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ünlü futbolcuyu ‘Sincan’a gidip gerçekleri görmeye’ davet etti.

Global Times’ta yer alan habere göre, bugün basın toplantısı düzenleyen bakanlık sözcüsü Gıng Şueng, “Batı basınının düzmece haberlerinden etkilenmemek ve bölgeyi kendi gözleriyle görmek” adına Özil’i Sincan’a davet etti.

Özil’in görüşlerinin ‘Gerçek olmayan sözlerden etkilendiğini’ vurgulayan Geng, Özil’in ‘Sincan’a gidip bir göz atmasından memnun olacağını’ söyledi.

Sözcü ayrıca, “Özil, Uygur halkı dahil olmak üzere tüm Çinlilerin dini özgürlüklerinin korunduğunu ve Sincan’da üç yıldır şiddet içeren terör saldırısı yaşanmadığını bilmiyor olmalı” diyen Gıng, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ona Sincan’ın siyasi istikrar, ekonomik kalkınma, etnik birlik ve toplumsal uyum yaşadığını söyleyebilirim. Özil’i, Sincan’da seyahat etmesi ve buraya bir göz atması için davet ediyoruz. Bir vicdanı olduğu, doğruyu yanlıştan ayırabildiği ve objektiflik ve adalet ilkelerini benimsediği sürece, Sincan’ın düşündüğünden farklı bir yer olduğunu görecektir”

Özil, sosyal medya hesaplarından Çin’in Sincan bölgesindeki Uygurlara destek vermiş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti.

Yaşanan tartışma üzerine ise Çin devlet televizyonu, Arsenal-Manchester City maçını yayınlayacağını duyurmuştu ve Arsenal takımı da tepki çeken paylaşımın ‘Özil’in şahsi fikri’ olduğunu belirten bir açıklama yayınlamıştı.