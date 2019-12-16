Şampiyonlar Ligi kura çekiminde dev eşleşmeler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başı olan takımlar belli oldu. Devler Ligi’nde Galatasaray’ın vedasıyla birlikte son 16 turu öncesi temsilcimiz kalmadı.

Ve dev eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 18-19-25-26 Şubat 2020’de oynanacak, ikinci maçlar ise 10-11-17-18 Mart 2020. Çeyrek final, yarı final ve final maçlarının kura çekimi 20 Mart’ta yapılacak.

HAMİT ALTINTOP: “İSTANBUL’A BEKLİYORUZ”

Kura çekiminde yer alan Hamit Altıntop, “Son 16’ya kalan tüm takımları tebrik ederim. Türkiye olarak 2005’ten çok güzel bir deneyimimiz var. Milan – Liverpool finali unutulmazdı. UEFA Kupası Finali düzenledik, birçok organizasyon yaptık. 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali’ni sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL

Çeyrek final maçları 7-8 Nisan, rövanşları 14-15 Nisan’da oynanacak. Yarı finaller 28-29 Nisan, rövanşları 5-6 Mayıs’ta olacak.

FİNAL MAÇI İSTANBUL’DA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, ikinciler ile eşleşti. Grup birincileri ilk maçı deplasmanda oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER…

Borussia Dortmund – Paris Saint Germain

Real Madrid- Manchester City

Atalanta – Valencia

Atletico Madrid – Liverpool

Chelsea – Bayern Münih

O.Lyon – Juventus

Tottenham – RB Leipzig

Napoli – Barcelona

GRUP BİRİNCİLERİ

Paris Saint-Germain

Liverpool

Manchester City

Barcelona

Valencia

Bayern Münih

RB Leipzig

Juventus

GRUP İKİNCİLERİ

Atalanta

Atletico Madrid

Chelsea

Borussia Dortmund

Lyon

Napoli

Real Madrid

Tottenham