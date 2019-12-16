CANLI | Başakşehir’in rakibi Sporting Lizbon

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşiyor. Bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hayal kırıklığı yarattığı Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir’in rakibi belli oldu.

Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Medipol Başakşehir ilk maçı 20 Şubat’ta Portekiz’de oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat tarihinde İstanbul’da oynanacak.

İşte UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu eşleşmeleri (Son eşleşmeleri görmek için sayfayı yenileyiniz):

WOLWES – ESPANYOL

SPORTING – BAŞAKŞEHİR

GETAFE – AJAX

BAYER LEVERKUSEN – PORTO

KOPENHAG – CELTIC

APOEL – BASEL

CLUJ – LEVERKUESEN

OLYMPIAKOS – ARSENAL

ALKMAAR – LASK