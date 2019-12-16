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Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic’in imza parasını düşürmeye çalışıyor
Süper Lig

Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic’in imza parasını düşürmeye çalışıyor

Beşiktaş Kulübü Transfer, Oyuncu İzleme ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, genç oyuncuları Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmek istediklerini söyledi.

16 Aralık 2019 14:31

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran’ın siyah-beyazlı kulübü takip eden gazeteciler için düzenlediği kahvaltıya katılan Torunoğulları, sezon başından beri takımda yer alan Bosna Hersekli futbolcunun önceki yönetim döneminde yapılan sözleşmesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Hasic ile görüştüklerini belirten Torunoğulları, “2 milyon avro imza parası üzerinden sözleşme yapılmış. Biz oyuncunun oynamasını istiyoruz ama rakamın daha aşağı çekilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Erdal Torunoğulları, kadrolarında 13 yabancı futbolcunun bulunduğunu, kalan 1 kişilik kontenjanı santrfordan yana kullanmak istediklerini kaydetti.

Son güncelleme 14:31 | 16 Aralık 2019
Ajdin Hasic beşiktaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
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15 7 25
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