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Bayern Münih, Didier Drogba’yı sessize aldı!
Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih, Didier Drogba’yı sessize aldı!

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yle eşleşmesinin ardından "Drogba" ve "2012" içeren gönderileri engelledi.

SKOR DIŞ HABER 16 Aralık 2019 17:16

Şampiyonlar Ligi 2. turunda kurular belli oldu. Alman temsilcisi Bayern Münih, İngiliz takımı Chelsea ile eşleşti.

İki takım 2012 senesinde Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmıştı. Chelsea uzatmalarda Didier Drogba’nın kafa vuruşuyla maçı penaltılara götürmüş ve ardından penaltılarda 5-4’lük üstünlükle kupanın sahibi olmuştu.

16 Aralık 2019 Şampiyonlar Ligi kura çekiminde dev eşleşmeler belli oldu! Şampiyonlar Ligi`nde kura çekimi tamamlandı. Avrupa`nın 1 numaralı turnuvasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Dev kulüplerin karşı karşıya geleceği ilk maçlar 18-19-25-26 Şubat 2020`de oynanacak. İlgili Haberi Oku

Bu olayların ışığında, Bayern Münih sosyal medya hesabı “Drogba” ve “2012” içeren gönderileri sessize aldı ve bunu takipçileriyle paylaştı.

Chelsea ise Fildişi Sahilli futbolcunun unutulmaz kafa golünü paylaştı.

Eşleşmenin ilk maçı Londra’da 25 Şubat’ta, rövanşı ise Münih’te 18 Mart’ta oynanacak.

Son güncelleme 17:16 | 16 Aralık 2019
Almanya Bundesliga bayern münih chelsea didier drogba İngiltere Premier Ligi şampiyonlar ligi
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