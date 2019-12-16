Bayern Münih, Didier Drogba’yı sessize aldı!

Şampiyonlar Ligi 2. turunda kurular belli oldu. Alman temsilcisi Bayern Münih, İngiliz takımı Chelsea ile eşleşti.
İki takım 2012 senesinde Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmıştı. Chelsea uzatmalarda Didier Drogba’nın kafa vuruşuyla maçı penaltılara götürmüş ve ardından penaltılarda 5-4’lük üstünlükle kupanın sahibi olmuştu.
Bu olayların ışığında, Bayern Münih sosyal medya hesabı “Drogba” ve “2012” içeren gönderileri sessize aldı ve bunu takipçileriyle paylaştı.
— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 16, 2019
Chelsea ise Fildişi Sahilli futbolcunun unutulmaz kafa golünü paylaştı.
Eşleşmenin ilk maçı Londra’da 25 Şubat’ta, rövanşı ise Münih’te 18 Mart’ta oynanacak.