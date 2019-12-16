Bayern Münih, Didier Drogba’yı sessize aldı!

Şampiyonlar Ligi 2. turunda kurular belli oldu. Alman temsilcisi Bayern Münih, İngiliz takımı Chelsea ile eşleşti.

İki takım 2012 senesinde Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmıştı. Chelsea uzatmalarda Didier Drogba’nın kafa vuruşuyla maçı penaltılara götürmüş ve ardından penaltılarda 5-4’lük üstünlükle kupanın sahibi olmuştu.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde dev eşleşmeler belli oldu! Şampiyonlar Ligi`nde kura çekimi tamamlandı. Avrupa`nın 1 numaralı turnuvasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Dev kulüplerin karşı karşıya geleceği ilk maçlar 18-19-25-26 Şubat 2020`de oynanacak. İlgili Haberi Oku

Bu olayların ışığında, Bayern Münih sosyal medya hesabı “Drogba” ve “2012” içeren gönderileri sessize aldı ve bunu takipçileriyle paylaştı.

Chelsea ise Fildişi Sahilli futbolcunun unutulmaz kafa golünü paylaştı.

Eşleşmenin ilk maçı Londra’da 25 Şubat’ta, rövanşı ise Münih’te 18 Mart’ta oynanacak.