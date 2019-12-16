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Akhisarspor’un deplasman kabusu
TFF 1.Lig

Akhisarspor’un deplasman kabusu

TFF 1. Lig'de deplasman fobisini bir türlü yenemeyen Akhisarspor, Balıkesirspor maçından da golsüz beraberlikle dönüp, lider Hatayspor'un 7 puan gerisine düştü.

16 Aralık 2019 12:14

Ligde geçen haftayı ikinci sırada, direkt Süper Lig hattında geçen Akigo, Bal-Kes beraberliğiyle 26 puanda kalıp 27 puana ulaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ardında üçüncü sıraya geriledi. Bu sezon evinde 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Akhisar, deplasmanda ise 8 karşılaşmada yalnız 2 galibiyetle yetinip zirve hedefini ıskaladı.

Evinde müthiş bir istatistik yakalamasına rağmen gurbette aynı başarıyı gösteremeyen yeşil-siyahlı ekip, 29 Eylül’deki Fatih Karagümrük maçından sonra çıktığı 5 deplasman sınavını kazanamadı. Dış sahada yaklaşık 3 aydır galibiyet yüzü görmeyen Akhisar, devreyi Boluspor ve Keçiörengücü maçlarıyla noktalayacak. Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Balıkesir sınavının ardından iyi bir rakiple karşılaşıp 1 puan aldıklarını, devreyi en iyi yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

Son güncelleme 12:14 | 16 Aralık 2019
Akhisarspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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