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Tümer Metin ‘Bu kadroyu siz yaptınız!’
Süper Lig

Tümer Metin ‘Bu kadroyu siz yaptınız!’

Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın sahasında Ankaragücü ile 2-2 biten karşılaşmanın ardından canlı yayınca önemli açıklamalarda bulundu. Metin, Ocak ayında yapılacak operasyonlarla ilgili 'Bu kadroyu siz yaptınız' dedi.

15 Aralık 2019 10:12

Galatasaray, Süper Lig 15. haftasında sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından yorumcu Tümer Metin, TRT Spor’da sarı kırmızılı takımın performansını değerlendirdi. İşte Tümer Metin’in açıklamaları…

“Ocak ifadesi var ya. Oyuncu muhakeme yapmaya başlar kendi geleceği üstüne. Oyuncu hocaya bir şey olmayacağını biliyor. Bu anlamda tedirgin. Bugün Galatasaray kazanmış olsaydı bile aşağı aynı şeyleri söyleyecektim. Oyun bana onu gösterdi. Ezici, üstün bir oyun yok. Mücadele gücü yüksek bir oyun var. Galatasaray takımının fiziki olarak iyi çalışmadığı net.”

“BU KADROYU SİZ YAPTINIZ”

“Bu kadroyu ben yapmadım. Bu kadroyu yaparken de kağıt üzerinde hepimiz kabul edelim ki, sezon başında uçar bu kadro dedik. Gidenler, gelenler baktık uçar bu kadro dedik. Yanıldık mı? Ben kendi adıma yanıldım. Hala Ocak’ı işaret ederek inşa yapacağınızı söylüyorsunuz. Çok kolay değil bu. Fatih hocanın kredisi tabi ki var.”

15 Aralık 2019 Spor yazarlarından Galatasaray-Ankaragücü maçı değerlendirmesi Süper Lig`in 15. haftasında oynanan ve 2-2`lik beraberlikle sona eren Galatasaray-Ankaragücü maçının ardından spor yazarları ve yorumcuları çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:50 | 15 Aralık 2019
ankaragücü fatih terim galatasaray süper lig
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