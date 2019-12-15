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SON DAKİKA | Fenerbahçe’den Miha Zajc’ın sakatlığı hakkında açıklama!
Süper Lig

SON DAKİKA | Fenerbahçe’den Miha Zajc’ın sakatlığı hakkında açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, son antrenmanda sakatlanan Miha Zajc'ın sakatlığı hakkında yapılan spekülasyonlara yanıt verdi ve oyuncunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağını açıkladı.

15 Aralık 2019 12:19

Fenerbahçe’de Sloven futbolcu Miha Zajc’ın sakatlığı teknik ekipte şok etkisi yaratırken başarılı futbolcunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı açıklandı.

Basında yer alan bazı haberlerde 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2-3 ay futbol oynayamayacağı iddia edilmişti.

Ancak sarı lacivertli kulüp bu haberlerin doğru olmadığını söylerek resm bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe’nin açıklaması;

“Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 – 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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Son güncelleme 12:19 | 15 Aralık 2019
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1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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