SON DAKİKA | Fenerbahçe’den Miha Zajc’ın sakatlığı hakkında açıklama!

Fenerbahçe’de Sloven futbolcu Miha Zajc’ın sakatlığı teknik ekipte şok etkisi yaratırken başarılı futbolcunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı açıklandı.
Basında yer alan bazı haberlerde 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2-3 ay futbol oynayamayacağı iddia edilmişti.
Ancak sarı lacivertli kulüp bu haberlerin doğru olmadığını söylerek resm bir açıklama yaptı.
İşte Fenerbahçe’nin açıklaması;
“Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 – 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 – 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 15, 2019