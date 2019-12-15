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Son dakika | Beşiktaş’ta gerginlik! Ahmet Nur Çebi’ye tepki…
Süper Lig

Son dakika | Beşiktaş’ta gerginlik! Ahmet Nur Çebi’ye tepki…

Beşiktaş'ın seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybettiği maçın ardından protokol tribününde gerginlik çıktı. Siyah beyazlıların puan kaybına sinirlenen bir taraftar başkan Ahmet Nur Çebi ile tartıştı.

15 Aralık 2019 21:56

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta konuk ettiği Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup oldu… 8 maç sonra mağlup olan Beşiktaş’ta hayal kırıklığı yaşanırken protokol tribününde tartışma çıktı.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlı bir taraftar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye tepki gösterdi. İddiaya göre takımın puan kaybına sinirlenen taraftar başkan Çebi’ye, ‘Bu takımın hali ne? Biraz ağırlığını koy’ diye bağırdı.

Nur Çebi ise taraftara ‘Terbiyesiz herif’ diyerek karşılık verdi. Yaşanan karşılıklı söz dalaşının ardından taraftarın başkanın üzerine yürümeye çalıştığı ve güvenliklerin araya girdiği öne sürüldü.

Çok sinirlenen Ahmet Nur Çebi’nin taraftarın dışarı çıkarılmasının ardından diğer yöneticiler tarafından sakinleştirildiği belirtildi.

Son güncelleme 22:00 | 15 Aralık 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaş taraftar tepki tartışma
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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