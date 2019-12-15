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Son Dakika: Liderin bileği bükülmüyor! Dört gol... İki kırmızı kart
Sivas’ta ortalık karıştı! Rodrigues ve Ozan Tufan oyundan atıldı…
Süper Lig

Sivas’ta ortalık karıştı! Rodrigues ve Ozan Tufan oyundan atıldı…

Lider Sivasspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Ozan Tufan mücadelenin son anlarında oyundan atıldı. Rodrigues haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

15 Aralık 2019 18:50

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Zorlu deplasmanda 3 puanı bırakan Fenerbahçe’de Garry Rodrigues ve Ozan Tufan maçın son dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 2-1 devam eden mücadelenin 90+5’inci dakikasında hızlı hücuma çıkan rakibine arkadan sert bir müdahale yapan Garry Rodrigues direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Ali Palabıyık’a itirazlarda bulunan Ozan Tufan da ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Oyundan atılmasına sinirlenen Ozan Tufan kenara gelirken kaptanlık pazu bandını Vedat Muriqi’ye uzattı. Ozan’ın gereksiz yere kırmızı kart görmesine kızan Vedat Muriqi de genç futbolcunun uzattığı kaptanlık pazu bandına vurarak tepki gösterdi.

Fenerbahçe’de Garry Rodrigues direkt kırmızı kart görerek Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. İkinci sarıdan atılan Ozan Tufan ise cezasını kupada oynanacak İstanbulspor maçında çekecek.

15 Aralık 2019 Liderin bileği bükülmüyor! Fenerbahçe deplasmanda kaybetti... Sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe`yi mağlup ederek ligde üst üste yedinci galibiyetini aldı. Demir Grup Sivasspor, böylece haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Fenerbahçe`de iki futbolcu uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:50 | 15 Aralık 2019
beşiktaş derbi Fenerbahçe kırmızı kart Ozan Tufan Rodrigues sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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