Sivasspor’un resmi sitesi hacklendi! Fenerbahçe maçının ardından…

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstülüğü ile sona erdi. Maçın ardından Sivasspor'un resmi internet sitesi hacklendi. Yaşanan hack olayının ardından bir süre siteye ulaşım sağlanamadı. Küfürlü içeriklerin ve Vedat Muriqi’nin fotoğrafının koyulduğu sitenin twitter’da yapılan bir paylaşım nedeniyle Fenerbahçeli bir taraftar tarafından hacklendiği anlaşıldı.

Siteye ulaşmaya çalışanların karşılaştıkları ilginç uyarı ise Sivassporlular tarafından tepkiyle karşılandı.