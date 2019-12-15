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Sivasspor’un resmi sitesi hacklendi! Fenerbahçe maçının ardından…
Süper Lig

Sivasspor’un resmi sitesi hacklendi! Fenerbahçe maçının ardından…

DG Sivasspor’un resmi internet sitesi www.sivasspor.org.tr, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından hacklendi.

15 Aralık 2019 22:14

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstülüğü ile sona erdi. Maçın ardından Sivasspor'un resmi internet sitesi hacklendi. Yaşanan hack olayının ardından bir süre siteye ulaşım sağlanamadı. Küfürlü içeriklerin ve Vedat Muriqi’nin fotoğrafının koyulduğu sitenin twitter’da yapılan bir paylaşım nedeniyle Fenerbahçeli bir taraftar tarafından hacklendiği anlaşıldı.

Siteye ulaşmaya çalışanların karşılaştıkları ilginç uyarı ise Sivassporlular tarafından tepkiyle karşılandı.

Son güncelleme 22:21 | 15 Aralık 2019
Fenerbahçe hacklendi resmi site sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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