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Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lider Sivas, Fenerbahçe’yi ağırlıyor
Süper Lig

Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lider Sivas, Fenerbahçe’yi ağırlıyor

Lider Sivasspor ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Sivas ekibi ise liderliğini korumak istiyor. Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15 Aralık 2019 12:59

Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, bugün yapacakları maçla Süper Lig’de 27. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor’un 5 puan gerisinde haftaya 5. sırada girdi. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçına dair detaylar…

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 16.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

27. RANDEVU

Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 26 maçtan 17’sini Fenerbahçe, 4’ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe’nin toplam 61 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Sivas’taki müsabaka 0-0 tamamlandı. İkinci devre İstanbul’daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

SİVASSPOR REKOR KIRDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 10 bininci kombinenin sahibini bulduğu belirtildi. Bu rakamın kulüp tarihinde bir ilk olduğu vurgulanan paylaşımda, “2019-2020 sezonu başında satışa çıkan yeni sezon kombinelerimizde kulüp tarihimizin rekoru kırılarak, 10 bin kombineye ulaştık.” ifadesi kullanıldı. Yurt dışında yaşayan ve kırmızı-beyazlı ekibe destek olmak amacıyla kombine satın alan Bahattin Ünalmışer’in, 10 bininci kombinenin sahibi olduğu belirtilen paylaşımda, “Ünalmışer’e kırmızı-beyazlı ekibimizin forması hediye edildi. Taraftarımızı tebrik eder, tüm Yiğidolardan her sezon kombinemize büyük ilgi göstermelerini rica ederiz.” denildi.

Son güncelleme 12:59 | 15 Aralık 2019
fb Fenerbahçe Sivas sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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