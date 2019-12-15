Sergen Yalçın Beşiktaş’a karşı şeytanın bacağını kırdı

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelede, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın da eski kulübüne karşı 6'sı lig maçı olmak üzere 7. kez sahaya teknik direktör olarak çıktı ve ilk galibiyetini aldı. Antrenörlük kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve ardından Süper Lig'de takım çalıştırmaya başlayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibe karşı ilk maçına 2013-2014 sezonunda çıktı.

O dönem Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen, Bilic'in başında olduğu Beşiktaş'a Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Sergen Yalçın 1 sezon sonra Roberto Carlos'un yerine Sivasspor'un başına geçerken, ligin 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kara Kartal bu karşılaşmada da eski öğrencisini üzdü ve Atiba'nın golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK PUANINI KAYSERİSPOR’LA ALDI

Sivasspor'un ardından bir sezon sonra 3 maçlığına Gaziantepspor'u çalıştıran ve Beşiktaş'a rakip olmayan Sergen Yalçın, takip eden sezonda ise Kayserispor'da görev aldı. 24. haftada Vodafone Park'a çıkan Sergen, 2-2'lik sonuçla siyah-beyazlılara karşı ilk puanını aldı. Yalçın, aynı sezon kupada da Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. D Grubu'nda Beşiktaş'la mücadele eden Yalçın'ın ekibi Kayserispor, siyah-beyazlılarla 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon ise Alanyaspor'u çalıştıran genç hoca, ligin ilk yarısında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalırken, ikinci yarıda deplasmanda oynanan mücadeleden ise 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş taraftarlarının unutamadığı efsane isim Yeni Malatyaspor ile şeytanın bacağını kırdı ve Vodafone Park’ta 2-0’lık skorla siyah beyazlılara karşı ilk 3 puanını almaya başardı.

SERGEN YALÇIN: MÜTEVAZİ BİR ANADOLU TAKIMIYIZ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın oyuncularını tebrik ederken ‘Bundan sonra oyun tarzımızı değiştireceğiz’ dedi. İşte Yalçın’ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

‘BIFOUMA’YI BİLEREK BEKLETTİM’

”Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor şartlarda oynadık. Baskılı taraftara karşı oynadılar. Mütevazi bir Anadolu takımıyız. Bekledik ve iyi savunduk. Oyunun büyük bölümünde iki takım da üretimde sorun yaşadı. Sabırlı oynadık. Pozisyonu bulduk ve şansı bulduk. İçerideki maçı da bu galibiyetle telafi etmiş olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Oyun istediğimiz şekilde geçti. Bifouma’yı bilerek beklettim. Biliyorduk zamanla 2. bölgede açık bulacağımızı ve bunu gerçekleştirdik.

‘OYUN TARZIMIZI DEĞİŞTİRECEĞİZ’

Bu oyun planlıydı. Tamamen bu oyununun üstüne çalıştık. Geçen haftaki Kasımpaşa maçında da arkada çok boşluk veriyorlardı, bizim planımız oyunun büyük bölümünde beklemekti. Bifouma’yı da bu yüzden beklettik. 1-2 pozisyon dışında çok net pozisyon vermedik. Biz üretemedik ama onlara da ürettirmedik. Farklı bir oyun oynadık. Bundan sonra biz de oyun tarzımızı değiştireceğiz, böyle oynayacağız. Türkiye’de hiç kimse böyle oynamıyor.

Maçlar kazanılır kaybedilir Beşiktaş büyüklüğünden bir şey kaybetmedi. Burayı özlemişiz tabii. Burada yıllarca oynadık, başarılar kazandık. Bunun bir spor olduğunu unutmayalım, daha sakin olmak lazım. Beşiktaş hedefinden bir şey kaybetmedi, zaten ligin en büyük şampiyonluk adaylarından.”