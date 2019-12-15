Sarri’den Merih Demiral’a övgü dolu sözler

İtalya Serie A’nın 16. haftasında Juventus’un evinde Udinese’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalıp takımının attığı 3. golde asist yapan Merih Demiral, performansıyla göz doldurdu. Yaptığı asistin dışında 94 pasta 92 isabet sağlayan milli oyuncu, bunun yanında 5 hava topu kazanırken, 2 de top çaldı. 21 yaşındaki oyuncu 7 kez top uzaklaştırırken 2 de pas arası yaptı.

SARRI: ‘MERİH HIZLA GELİŞİYOR’

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında milli savunmacı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Merih’in hızla geliştiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Merih iyi oynadı. Ben onu tercih ettim çünkü Bayer Leverkusen’e karşı iyi performans sergiledi. Lasagna’ya karşı hızını ve saldırganlığını kullanmak istedik. Bugün çok iyi iş çıkardı, hızla gelişiyor. Hızlı ve agresif bir oyuncu” dedi.