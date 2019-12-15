Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kuraları hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Devler Ligi yani UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonunda son 16 turuna yükselen takımlar ve seribaşları belli oldu. Peki eşleşmeler ne zaman belli olacak, kura çekimi hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimine dair detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00’te gerçekleştirilecek.

Kura töreni beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Son 16 turunda grup birincileri ile ikincileri eşleşecek ve grup birincileri ilk maçı kendi evlerinde oynayacak.

GRUP BİRİNCİLERİ

Paris Saint-Germain

Liverpool

Manchester City

Barcelona

Valencia

Bayern Münih

RB Leipzig

Juventus

GRUP İKİNCİLERİ

Atalanta

Atletico Madrid

Chelsea

Borussia Dortmund

Lyon

Napoli

Real Madrid

Tottenham