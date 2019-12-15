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Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç’ten futbolcularına maç öncesi prim motivasyonu
Alt Ligler

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç’ten futbolcularına maç öncesi prim motivasyonu

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un Başkanı Cumhur Genç, Bayburtspor maçı öncesinde futbolcularına verdiği prim sözünü tutarak soyunma odasına para dolu çanta ile geldi.

15 Aralık 2019 15:21

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor, Bayburtspor deplasmanına konuk olurken maçtan önce futbolcuları soyunma odasına bir sürpriz bekliyordu.

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan Sakaryasporlu futbolculara, “İlk yarıdaki 3 maçı kazanırsanız 500 bin TL prim vereceğim” diyen Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, verdiği sözü tuttu.

Maçtan önce soyunma odasına para dolu çantayla gelen ve kısa bir konuşma yapan Genç, “Bu maçı da kazanacağınızdan şüphemiz yok. Buyurun arkadaşlar, söz verdiğimiz 500 bin TL. Annenizin ak sütü gibi hepinize helal olsun” dedi.

Sakaryaspor mücadeleyi Berk İsmail Ünsal’ın golleriyle 2-0 kazandı. Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 24 yaptıve 8. sırada yer aldı.

Öte yandan iki takımın maçı oynadıkları sahanın durumu da sosyal medyada gündeme oturdu.

Son güncelleme 15:43 | 15 Aralık 2019
bayburtspor Cumhur Genç Sakaryaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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