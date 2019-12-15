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Romanya’da gündem Stancu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş…
Gençlerbirliği

Romanya’da gündem Stancu: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş…

Süper Lig'de attığı 10 golle krallık yarışında zirvede yer alan Bogdan Stancu, Romanya basınına manşetlere taşındı. Romanya basını, Stancu'nun aldığı maaş ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldızlara ödediği rakamları da kıyasladı.

15 Aralık 2019 14:35

Gençlerbirliği’nin Göztepe’yi 3-1 mağlup ettiği mücadelede attığı 2 golle gol sayısını 10’a çıkaran ve krallık yarışında zirveye yükselen Bogdan Stancu, ülkesi Romanya’da manşetlere çıktı. Rumen spor gazeteleri, Stancu’nun attığı gollerle takımına büyük katkı sağladığını belirtirken, ligde ödenen yüksek maaşlara da dikkat çekti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’dan gelen yıldız oyunculara milyonların aktarıldığı ifade edilen haberlerde Stancu’nun öne çıktığı belirtilerek, Rumen golcünün piyasa değerinin de 500 bin Euro olmasına vurgu yapıldı.

Son güncelleme 14:35 | 15 Aralık 2019
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray romanya Stancu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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