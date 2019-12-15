Rıdvan Dilmen: Rıza Çalımbay gerçeğini görelim!

Rıdvan Dilmen Sivasspor Fenerbahçe maçının ardından NTV’de değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe’nin mağlubiyeti hak ettiğini söyleyen Dilmen, ”33 yaşında futbolu bıraktı Rıza. 10 buçukta yatar, sütünü içer, sigara, alkol, gezmek asla yoktur. Rıza Çalımbay gerçeğini görelim” açıklamalarında bulundu. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamalarından satır başları:

‘MAÇ 5-6’YA GİDERDİ’

”Sürpriz var mı oyuna baktığımız zaman, yok. Ziya’nın son dakikada attığı golde oralara gitmesi önemli. Son pas var ya Ziya’ya Sivasspor onu birçok kez yakaladı ve atamadı. Yoksa maç 5-6’ya giderdi. Sivasspor takımını kutlamak lazım. Emre Kılınç A Milli Takım’da oynayan bir oyuncu değil. Mert Hakan değil, Ziya değil, Hakan değil… Lig arasında bu oyuncular dağılmıyor. Böyle bir kadrodan bahsediyoruz.”

‘LİGDE 1000’E YAKIN MAÇ!’

Sivasspor galibiyeti fazlasıyla hak etti. Fenerbahçe’de mağlubiyeti hak etti. Sivasspor takımını kutlamak lazım. Burada bir antrenör başarısı var. Olağanüstü bir iş yapıyor Rıza Çalımbay. 3 Beşiktaş, 3 Fenerbahçe, 2 Galatasaray deplasmanında ve 2 Trabzonspor’a gol attı Sivasspor. Bir antrenör başarısı var. Olağanüstü bir iş yapıyor. Şampiyonlukta herkese ödül verilir ama bir Rıza Çalımbay gerçeğini görelim. Beşiktaş’ta 494 lig, toplam 650 küsür maç oynamış. Bugün de antrenörlüğünün 500. maçı. Ligde 1000’e yakın maç. İstikrara bakın!”

Sivas`ta ortalık karıştı! Rodrigues ve Ozan Tufan oyundan atıldı... Lider Sivasspor`a deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe`de Garry Rodrigues ve Ozan Tufan mücadelenin son anlarında oyundan atıldı. Rodrigues haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

‘HEP AYNI ARZUDA AYNI AÇLIKTA’

“33 yaşında futbolu bıraktı Rıza. 10.5 buçukta yatar, sütünü içer, sigara, alkol, gezmek asla yoktur. Böyle bir kardeşimizdir. 500. maçına çıkmış bir teknik direktör olarak hep aynı arzuda, aynı açlıkta. 3-1 deplasmanda Malatya’yı yenmiş Sivasspor. Bugünü al, skoru al, oyunu al, maç da aynı. Skor da aynı, maç da aynı. Sadece Fatih Aksoy’un yanında Hakan yok, Ziya var. Değişiklikler de aynı.”

‘FENERBAHÇE HAKEME MAĞLUP OLMADI’

”Ben Rodrigues’in pozisyonu acemice ile yapılmış bir turunculuk bir kart olduğunu düşünüyorum. Ozan’ın ikinci sarıyı niye gördüğünü bilmiyorum. Ama Ozan’ın hatası vardır… Ozan, İstanbulspor maçı olduğu için cezasını orada çekecek ve Vedat Muriç boşuna isyan etti orada. Ama tabii Rodrigues yok. Kart kırmızı. Vuruyor sol ayağına. Bence soru işareti. Hakem ararsa bulur. Ama Fenerbahçe bugün hakeme mağlup olmadı. Fenerbahçe, Rıza Çalımbay ve takımına mağlup olmuştur. Sivasspor’u da tebrik ederim. O toplantının eksi yazmaya devam edeceğini düşünüyorum.”

‘GUSTAVO’NUN KAYBOLDUĞU TEK MAÇ’

”Sivasspor’da değişikliklere bak hemen hemen aynı. Sivasspor ne yapıyor? Fernando geniş alanı buldu mu yapıştırır. Forvet arkası 4-5 tane gol ortalaması ile oynarı. Emre dar ve geniş alanda iş yapar. Demek ki bunların bir hünerleri var. Orta sahayı çabuk geçiyorlar. Sivasspor 30 puanı tesadüf yapmamış. Gustavo’nun geldiği günden beri kaybolduğu tek maç. Karşınızdaki takımda hücuma öyle bir çıkıyor ki ön liberosu 4 gol attı. Fizik güçleri yerinde. Fenerbahçe’de bu takım yerine Deniz veya Ferdi ile başlarım orta sahayı kalabalık tutarım.”