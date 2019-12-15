Paris’in devamı gibiydi

Şampiyonlar Ligi'ndeki skandal bir sezonu Paris'te noktalayan Galatasaray, ligde de skandal bir maça imza attı. Skandal diyorum çünkü Ankaragücü gibi düşmesine kesin gözle bakılan bir takım karşısında, maçın sonunda 2-0 önde olmasına ve rakibin 10 kişi kalmasına rağmen üst üste iki gol yiyerek beraberliğe razı oldu. Zaten maçın başından sonuna kadar pozisyon üretmekte becerikli olamayan, oyuncuların lakayıt davranan bir Galatasaray izlemiştik.

Futbolcuların ya motivasyonu bozuk ya da yeniçeriler gibi kazan kaldırıyorlar, anlamak mümkün değil. Yönetim-teknik ekibin arasındaki gerginlik yüzlere yansımış! Ancak taraftarların da kırmızı çizgisi Terim. Galatasaray taraftarı yaptığı tezahüratlarla bir yandan mutsuzluğunu açık açık dile getiriyor, diğer yandan da futbolculara gözdağı veriyor. Taraftarın güvenini bir kez kaybettiğinde yapayalnız kalırsın, tribünler böyle ıssız olur.

Marino, Feghouli, Belhanda gibi son iki şampiyonlukta imzası bulunan oyuncuları ıslıklayan taraftar haklı. Hiçbiri %100'ünü vermiyor. Galatasaray tarihinin en başarılı hocasının başarısızlık (!) gibi bir lüksü olamaz elbette. Ama hoca da transfer ettiği oyunculara hiç mi oyun felsefesini ve karakterini anlatmaz (?) sorgulanmalı.…

Flcao gibi dünya çapında bir yıldız henüz hazır olmamasına rağmen kendini hissettirmeye başladı. Özellikle gol bölgelerinde iyi yer tutması, pozisyona girmesi göze çarptı ancak kaçırdıkları düşündürücü. Son haftaların yükselen yıldızı Ömer Bayram'daki düşüş de net bir şekilde görülüyor.

Hakem Ali Şansalan ve Ankaragücü'nü harika performansları nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Özellikle Ankaragücü 10 kişi kalmasına rağmen maçı bırakmadı, karşısındaki Galatasaray bile olsa puan almayı kafayı koymuş bir oyuncu topluluğu ile kora kor mücadele etti.

Galatasaray’a gelince zorlu bir sınav bekliyor onları. Ya hoca bırakırsa? Yabancı oyuncular yeniçeriler gibi kazan kaldırıp, padişahın kapısına dayanırsa? Alın size kriz.

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