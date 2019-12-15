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NBA’de ‘Türk derbisi’nin kazananı Ersan İlyasova! Cedi Osman…
NBA

NBA’de ‘Türk derbisi’nin kazananı Ersan İlyasova! Cedi Osman…

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın, Cedi Osman'ın 8 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers'ı 125-108 yendiği maçta 11 sayı attı.

15 Aralık 2019 11:05

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncular Ersan İlyasova ile Cedi Osman’ın karşı karşıya geldiği maçta Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers’ı 125-108 yendi.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Ersan’ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi’nin forma giydiği Cleveland Cavaliers’ı konuk ettiği mücadeleyi kazanarak üst üste 18. galibiyetini aldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, Khris Middleton 24 sayı, 6 asistle öne çıktı. Ersan da kenardan gelerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.

Cavaliers’ta Kevin Porter 15, Jordan Clarkson 13 sayı kaydetti. Cedi ise ilk 5’te başladığı müsabakayı, 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

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SONUÇLAR

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 119-121 (Uzatmada)

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 110-102

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 109-106

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 128-111

Dallas Mavericks-Miami Heat: 118-122 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 125-108

Houston Rockets-Detroit Pistons: 107-115

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 110-102

Son güncelleme 11:05 | 15 Aralık 2019
Cedi Osman Ersan İlyasova NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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