NBA’de ‘Türk derbisi’nin kazananı Ersan İlyasova! Cedi Osman…

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncular Ersan İlyasova ile Cedi Osman’ın karşı karşıya geldiği maçta Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers’ı 125-108 yendi.
NBA’e 8 maçla devam edildi. Ersan’ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi’nin forma giydiği Cleveland Cavaliers’ı konuk ettiği mücadeleyi kazanarak üst üste 18. galibiyetini aldı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, Khris Middleton 24 sayı, 6 asistle öne çıktı. Ersan da kenardan gelerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.
Cavaliers’ta Kevin Porter 15, Jordan Clarkson 13 sayı kaydetti. Cedi ise ilk 5’te başladığı müsabakayı, 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle tamamladı.
SONUÇLAR
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 119-121 (Uzatmada)
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 110-102
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 109-106
Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 128-111
Dallas Mavericks-Miami Heat: 118-122 (Uzatmada)
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 125-108
Houston Rockets-Detroit Pistons: 107-115
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 110-102