Merih Demiral’dan müthiş asist! İtalya’da ilk kez…

İtalya Serie A 16. haftasında lider Juventus sahasında Udinese’yi konuk etti. İlk yarısı 3-0 Juventus’un üstünlüğü ile tamamlanan maçta Merih Demiral ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli yıldız 45’inci dakikada Bonucci’nin attığı golde Juventus formasıyla ilk asistini yaptı.

Maça hızlı başlayan Juventus Portekizli yıldızı Ronaldo’nun 9 ve 37’inci dakikalarda attığı golle durumu 2-0’a getirdi. İlk yarının son dakikalarında kornerden gelen ortaya iyi yükselen Merih Demiral topu kafayla ceza sahası içindeki Bonucci’ye aktardı. İyi bir kafa vuruşu yapan Bonucci de topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarının skorunu belirledi.

Bu sezon ikinci kez Serie A’da maça çıkan Merih Demiral Juventus formasıyla ilk asistini yaptı. Savunmada kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Merih partneri Bonucci’ye yaptığı asist sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Merih Demiral defending the last two games. pic.twitter.com/MYGnK6jIYJ

— BWRAO (@JuventusNation) December 15, 2019