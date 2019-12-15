Merih Demiral’dan müthiş asist! İtalya’da ilk kez…

İtalya Serie A 16. haftasında lider Juventus sahasında Udinese’yi konuk etti. İlk yarısı 3-0 Juventus’un üstünlüğü ile tamamlanan maçta Merih Demiral ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli yıldız 45’inci dakikada Bonucci’nin attığı golde Juventus formasıyla ilk asistini yaptı.

Maça hızlı başlayan Juventus Portekizli yıldızı Ronaldo’nun 9 ve 37’inci dakikalarda attığı golle durumu 2-0’a getirdi. İlk yarının son dakikalarında kornerden gelen ortaya iyi yükselen Merih Demiral topu kafayla ceza sahası içindeki Bonucci’ye aktardı. İyi bir kafa vuruşu yapan Bonucci de topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarının skorunu belirledi.

Bu sezon ikinci kez Serie A’da maça çıkan Merih Demiral Juventus formasıyla ilk asistini yaptı. Savunmada kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Merih partneri Bonucci’ye yaptığı asist sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Sarri sonunda Merih Demiral'ı fark etti. Merih Bayer Leverkusen maçındaki performansından sonra bugün de Serie A'da ilk asistini yaptı. Merih’in performansı sosyal medyada da gündem oldu. 21 yaşındaki başarılı savunmacı için Twitter’da çarpıcı paylaşımlar yapıldı: — Göksel U (@10Goeki) December 15, 2019

Merih demiral yine kasıp kavuruyor helal olsun 1.sınıf defans olacaksın 100 milyonluk — İlyas Aydınlı (@ilyas2525) December 15, 2019

Merih artık daha napsın Sarri ? Oynattın Şampiyonlar Ligi’nde neredeyse maçın en iyilerinden birisiydi . Bugün de 3. Golün asistini yaptı. Daha ne yapsın bu çocuk. Eğer ocak ayında giderse Juventus bence çok önemli bir hata yapar . . .#juventus #seria #merihdemiral #football pic.twitter.com/g3ImrtH4pE — Son Düdük (@SonDdk1) December 15, 2019

Artık Juventus maçlarını izlemek vacip oldu @Merihdemiral pic.twitter.com/mqAiF8rGzc — Tarık Tümer (@trk_tumer11) December 15, 2019

Biz burada Zanka’yla sınanıyoruz,Merih Demiral Juve’de Bonucci’nin yanında oynuyor. Üzülüyorum. — Umut Emre Onatlar (@UOnatlar) December 15, 2019

Ya @Merihdemiral asist masist yapma fena oluyorum diyorum sana — Meftun (@Ynsx5) December 15, 2019

Adam tam bir gurur #merihdemiral — Ahmet Süha ÇAĞRICI (@suhacgrc) December 15, 2019