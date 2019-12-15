Manchester City, Arsenal’ı ilk yarıda dağıttı! Kevin de Bruyne şov yaptı!

Premier League’in 17. haftasında Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadı’nda karşılaştı. Zor günler geçiren Arsenal, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen rakibi karşısında varlık gösteremedi. Konuk takım, 2 ve 40. dakikalarda Kevin De Bruyne, 15. dakikada Raheem Sterling’in attığı gollerle 3-0 galip geldi.

Çağlar Söyüncü`nün hocasından derslik hareket! Çağlar Söyüncü`nün de formasını giydiği Leicester City`nin hocası Brendan Rodgers, Norwich maçında Kelechi Iheanacho`nun centilmenliğe aykırı hareketini affetmedi. İlgili Haberi Oku

Bu sonuçla 3. sıradaki Manchester City, 35 puana yükseldi. Arsenal ise 22 puanla 9. sırada yer aldı. Öte yandan günün diğer maçlarında Tottenham, deplasmanda Wolverhampton’ı 2-1 mağlup etti, Manchester United ise evinde Everton ile 1-1 berabere kaldı.