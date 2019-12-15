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Manchester City, Arsenal’ı ilk yarıda dağıttı! Kevin de Bruyne şov yaptı!
İngiltere Premier Lig

Manchester City, Arsenal’ı ilk yarıda dağıttı! Kevin de Bruyne şov yaptı!

İngiltere Premier League'de 17. hafta karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Kevin de Bruyne, iki gol ve bir asistle yıldızlaştı.

15 Aralık 2019 22:38

Premier League’in 17. haftasında Arsenal ile Manchester City, Emirates Stadı’nda karşılaştı. Zor günler geçiren Arsenal, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen rakibi karşısında varlık gösteremedi. Konuk takım, 2 ve 40. dakikalarda Kevin De Bruyne, 15. dakikada Raheem Sterling’in attığı gollerle 3-0 galip geldi.

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Bu sonuçla 3. sıradaki Manchester City, 35 puana yükseldi. Arsenal ise 22 puanla 9. sırada yer aldı. Öte yandan günün diğer maçlarında Tottenham, deplasmanda Wolverhampton’ı 2-1 mağlup etti, Manchester United ise evinde Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Son güncelleme 22:38 | 15 Aralık 2019
arsenal İngiltere Premier League Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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