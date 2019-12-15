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MAÇ ÖZETİ İZLE: Sivasspor Fenerbahçe maç özeti! Son dakikada iki kırmızı kart bir gol
Süper Lig

MAÇ ÖZETİ İZLE: Sivasspor Fenerbahçe maç özeti! Son dakikada iki kırmızı kart bir gol

Sivasspor Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Maç iyi balayan taraf lider Sivasspor oldu. Etkili ataklar ile Fenerbahçe kalesini zorlayan Sivasspor ilk gölü 32. dakikada buldu. İşte izleyemeyenler için Sivasspor Fenerbahçe maç özeti...

15 Aralık 2019 18:30

Lider Sivasspor, Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek liderliğini sürürdü. Fenerbahçe ise yenilmesine rağmen 25 puanla 5. sıradaki yerini korudu. Mücadeleye son dakika kırmızı kartları damga vurdu. Ozan Tufan ve Gary Rodrigues maçın son anlarında atıldı. Haberimizden Sivasspor Fenrbahçe maç özetini yayıncı kuruluş yayınladığı anda izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor’a 3 puanı getiren golleri 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç ve 90+7’de de Ziya Erdal kaydetti. Fenerbahçe’nin maçtaki tek golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Fenerbahçe Sadık Çiftpınar 23. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Zanka oyuna dahil oldu.

FB SİVAS MAÇ ÖZETİ İZLE

Sarı – Lacivertlilerde Garry Rodrigues ve Ozan Tufan karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İki oyuncu da ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmüş oldu.

Bu sonuçla DG Sivvaspor 33 puana yükselirken Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.

Son güncelleme 18:30 | 15 Aralık 2019
fb Fenerbahçe maç özeti özet izle sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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