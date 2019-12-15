Lider Sivasspor’dan Dört Büyükler’e 10 gol!

Süper Lig’in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, konuğu Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti ve 33 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Rıza Çalımbay yönetiminde ligin en etkili oyununu oynayan Yiğidolar, 32 golle ligin en golcü ekibi konumunda.

Sivasspor’un gol yollarındaki etkinliği, Dört Büyükler’e karşı da devam etti. Ligin ilk haftasında konuğu Beşiktaş’ı 3-0 yenen Sivasspor, 5. haftada ise konuğu Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Yiğidolar 8. haftada bu kez Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’ın konuğu oldu. Çalımbay’ın takımı 10 kişi kaldığı maçta Galatasaray’ı zorladı ancak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Hücum silahlarından gol yağmuru!

Ligin 15. haftasında bu kez konuk Fenerbahçe’ydi. Sivasspor 3-1 kazandı ve Dört Büyükler’e karşı 10 gole imza attı. Sivasspor’un hücum hattında Emre Kılınç’ın 6 gol 5 asisti, Mustapha Yatabare’nin ve Fernando’nun 5’er gol ve 2’şer asisti, Hakan Arslan’ın 4 gol ve 2 asisti, Mert Hakan Yandaş’ın ise 4 golü, 4 de asisti bulunuyor.

Ağırlıklı olarak kenardan gelen Erdoğan Yeşilyurt 3 gol ve 2 asist katkısı verirken yine çoğunlukla yedekten dahil olan Arouna Kone de 3 gol ve 3 asiste imza attı. MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe 3-1 | Liderin bileği bükülmüyor Sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe`yi mağlup ederek ligde üst üste yedinci galibiyetini aldı. Demir Grup Sivasspor, böylece haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Fenerbahçe`de iki futbolcu uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlgili Haberi Oku