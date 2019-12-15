Geceye damga vuran kare: Herkes sevinirken Sergen Yalçın…

Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederken siyah-beyazlıların 8 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği ve Yeni Malatyaspor’un 23 puana yükseldiği kritik karşılaşmaya bir kare damga vurdu. Takımının öne geçtiği gol sonrası çekilen bir karede kulübedeki büyük sevinç esnasında düşünceli olduğu görülen Sergen Yalçın’ın bu karesi sosyal medyada da gündeme oturdu.

Sergen Yalçın Beşiktaş`a karşı şeytanın bacağını kırdı Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olurken, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın, teknik adam olarak eski takımına karşı 7`inci maçın ilk kez galibiyet yaşadı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Yalçın, ``Bundan sonra biz de oyun tarzımızı değiştireceğiz, böyle oynayacağız. Türkiye`de hiç kimse böyle oynamıyor`` dedi. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden olan ve 2018-2019 sezonunun sonunda Şenol Güneş’in ayrılmasıyla taraftarların takımın başında görmek istediği isimlerin ilk sırasında yer alan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlılara karşı ilk kez galip gelmeyi başardı.