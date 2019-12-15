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Geceye damga vuran kare: Herkes sevinirken Sergen Yalçın…
Yeni Malatyaspor

Geceye damga vuran kare: Herkes sevinirken Sergen Yalçın…

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçına Sergen Yalçın'ın da dahil olduğu bir kare damga vurdu. Yeni Malatyaspor kulübesinin gol sevinci yaşadığı esnada Sergen Yalçın'ın düşünceli görüntüsü sosyal medyada gündeme damga vurdu.

15 Aralık 2019 22:47

Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederken siyah-beyazlıların 8 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği ve Yeni Malatyaspor’un 23 puana yükseldiği kritik karşılaşmaya bir kare damga vurdu. Takımının öne geçtiği gol sonrası çekilen bir karede kulübedeki büyük sevinç esnasında düşünceli olduğu görülen Sergen Yalçın’ın bu karesi sosyal medyada da gündeme oturdu.

15 Aralık 2019 Sergen Yalçın Beşiktaş`a karşı şeytanın bacağını kırdı Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olurken, siyah-beyazlı ekibin efsane yıldızı Sergen Yalçın, teknik adam olarak eski takımına karşı 7`inci maçın ilk kez galibiyet yaşadı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Yalçın, ``Bundan sonra biz de oyun tarzımızı değiştireceğiz, böyle oynayacağız. Türkiye`de hiç kimse böyle oynamıyor`` dedi. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden olan ve 2018-2019 sezonunun sonunda Şenol Güneş’in ayrılmasıyla taraftarların takımın başında görmek istediği isimlerin ilk sırasında yer alan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlılara karşı ilk kez galip gelmeyi başardı.

Son güncelleme 23:09 | 15 Aralık 2019
beşiktaş BtcTurk Yeni Malatyaspor sergen yalçın süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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