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Fenerbahçe, deplasmanlarda kayboldu!
Süper Lig

Fenerbahçe, deplasmanlarda kayboldu!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla adeta yokları oynadı. Sarı-lacivertliler son 8 deplasman maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alabildi.

15 Aralık 2019 20:08

Süper Lig'e bu sezon şampiyonluk umutlarıyla başlayan Fenerbahçe, deplasmanda gösterdiği performansla adeta kayboldu. Sarı-lacivertliler 8 deplasman maçında sadece 2 galibiyet alırken, geri kalan müsabakalardan 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alabildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın özellikle deplasman maçlarındaki kadro ve oyun şekli eleştirilirken, oynanan futbol taraftarı memnun etmedi.

15 Aralık 2019 Ersun Yanal: Evet ben suçluyum, bu tepkisizliği kabul edemem Ersun Yanal 3-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, `Kimsenin Fenerbahçe`ye zarar vermesine müsaade etmem` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Sarı-lacivertli ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Başakşehir: 1 – Fenerbahçe: 2

Alanyaspor: 3 – Fenerbahçe: 1

Galatasaray: 0- Fenerbahçe: 0

Göztepe: 2 – Fenerbahçe: 2

Denizlispor: 1 – Fenerbahçe: 2

Kayserispor: 1 – Fenerbahçe: 0

Yeni Malatyaspor: 0 – Fenerbahçe: 0

Sivasspor: 3 – Fenerbahçe: 1

Son güncelleme 20:08 | 15 Aralık 2019
Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
15 8 28
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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