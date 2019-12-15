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Feghouli golle döndü
Galatasaray

Feghouli golle döndü

Sakatlığının ardından MKE Ankaragücü maçına 11’de başlayan Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

15 Aralık 2019 00:10

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılılarda gol perdesini Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli açtı. Müsabakanın 53. dakikasında Ömer Bayram'ın ortasında kafa vuruşu yapan Feghouli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Son olarak 1 Aralık'ta ligdeki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen başarılı futbolcu sakatlığının ardından oynadığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi.

Mücadeleye 11'de başlayan Feghouli 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 16 resmi maçta görev alan 29 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son güncelleme 00:10 | 15 Aralık 2019
feghouli galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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