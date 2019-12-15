Doğu Türkistan paylaşımı olay oldu! Çin’de Mesut Özil maçları yasaklandı…

Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Uygur Türkleri ile ilgili paylaşım yaparak Doğu Türkistan’daki müslümanlara büyük zulümler yapıldığını ve buna sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Çin’de çok sayıda destekçisi bulunan Arsenal ise oyuncusu Mesut Özil ile arasına mesafe koyarak açıklamaların “Özil’in şahsi fikri” olduğunu duyurdu.

MESUT ÖZİL’İN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Mesut Özil, Cuma günü Twitter ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Çin’in Sincan bölgesindeki Uygurlara destek vermiş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı Arsenal’ın da bir çok yatırımı olan Çin’de büyük tepkilere neden oldu.

Özil paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası. Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam’dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur’anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür.”

“Hz. Ali ne güzel demiş: ‘Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!’ Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur… Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize yardım eyle… Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır…”

Çin’de çok sayıda destekçisi bulunan Arsenal, Özil’in paylaşımıyla ilgili bir açıklama yaptı. DW Türkçe’nin aktardığına göre Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan Çince açıklamada, “Yayımlanan içerik Özil’in şahsi fikridir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca “Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasete girmeme ilkesine daima bağlı kalmıştır” denildi. Ancak bazı Çinliler bu açıklamaya rağmen, Özil’in formasını giydiği Arsenal’in maçlarının artık Çin televizyonlarında yayınlanmaması için çağrıda bulundu.

MAÇI YAYINLAMAMA KARARI ALINDI

Çin Devlet Televizyonu CCTV, Mesut Özil’in sözlerinin ardından Arsenal – Manchester City maçı yayınlamama kararı aldı. Mesut Özil’i yasaklılar listesine alan ülkede Arsenal maçlarının artık yayınlanmayacağı kaydedildi. Çin Devlet Televizyonu, Arsenal-Manchester City yerine Tottenham-Wolves maçını yayımlayacağını duyurdu.

Sosyal medya sitesi Weibo’da yapılan paylaşımlarda da çok sayıda Çinli, arkasında Özil’in numarası bulunan Arsenal formasını bir daha giymeyeceğini belirtti.