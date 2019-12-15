Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Shane Larkin’e yeşil ışık! Vatandaşlık hakkı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir spor kamuoyunu meşgul eden Shane Larkin’in Türk vatandaşlığına geçirilmesi gündemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Anadolu Efes’in ABD’li oyun kurucusu Larkin’in Türk vatandaşlığına geçirilmesi ve A Milli Basketbol Takımı’nda oynayabilmesi için ortaya atılan öneriyi değerlendiren Erdoğan, Larkin için olumlu sinyaller verdi.

Shane Larkin’in Türk vatandaşlığına geçirilmesi üzerine görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Shane Larkin için vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın vatandaşlık konusunda yeşil ışık yaktığı Larkin ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada da gündem oldu. Basketbolseverler A Milli Takım’da görmek istedikleri Larkin için isim arayışlarına başladı.

Shane Larkin için Türk isimleri alalım pic.twitter.com/V80nlyYL9L — EuroLeague Türkiye (@EuroIeagueTR) December 15, 2019

Cumhurbaşkanlığı’ndan Shane Larkin’in milli takımda oynatılması için yeşil ışık yakıldığına göre müstakbel vatandaşımız/milli oyuncumuz için isim önerilerinizi bu twitin altına bekliyorum. Benim önerim Şahin Arkın. pic.twitter.com/n5DEAJWEQf — Mete Aktaş (@MeteAktas76) December 15, 2019

Shane Larkin ====> Şahin Lorke …loading — Barış Gerçeker (@barisgrckr) December 15, 2019

Shane Larkin milli takıma hayırlı ve uğurlu olsun. — Alisca (@alejando1903bjk) December 15, 2019

Shane Larkin milli takım mı cidden? Şimdiden heyecanlandık.. — Elif Burhan (@elifmosby) December 15, 2019

‘BU KONUYLA İLGİLİ BİR GÖRÜŞME YAPMAK İSTERİM’

Shane Larkin Türkiye Milli Takımı için daha önce şu açıklamaları yapmıştı:

“Türk Milli Takımı’nda oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Açıkçası bunu iki tarafın konuşması gerekiyor. Eğer olursa benden beklentilerini de bilmem gerekiyor. Henüz teklif gelmedi. Bu konu kesinlikle ilgilendiğim bir şey. Bu konuyla ilgili bir görüşme yapmak isterim. Federasyon ile aramızda bir konuşma olduktan sonra bu durum ilerleyebilir. Bu nedenle ne olacağına dair şu an net bir cevap veremiyorum. Çünkü şu an bir teklif yok.”

Larkin kendisine uzatılan ve isminin yazılı olduğu formayı da sırtına giydi. Shane Larkin, sosyal medya hesabından paylaştığı, üzerinde adı yazılı Türk Milli Takımı’nın formasını giydiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yetkililer bizi ziyaret için idmanımıza geldiler. Onlar bana bir forma hediye etti, ben de onlara kendi formamı hediye ettim. Sonrasında da onlara teşekkür etmek amaçlı formayı giydim ve bunu sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu benim için çok onur verici bir durumdu. Fotoğrafın altında başka bir anlam yoktu. Ben sadece giymek istedim ve fotoğrafı paylaştım.”