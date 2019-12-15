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CANLI İZLE: Arsenal Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig

CANLI İZLE: Arsenal Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Peremier Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelesine saatler kaldı. bu sezon istediğini bulamayan Arsenal, zirveden uzaklaşan Manchester City'i ağırlayacak. Peki Arsenal Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

15 Aralık 2019 17:37

Saat 19.30’da başlayacak olan Arsenal Manchester City maçı S Sport kanalından canlı izlenebilecek. Arsenal Manchester City maçı canlı yayınına haberimizde link aracılığıyla ulabilirsiniz. Maçı canlı izleyebilmeniz için yayıncı kuruluş sizden üyelik ve ücrety talep edebilir.

ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

Geride kalan 16 hafta sonunda ev sahibi ekip 22 puan toplayarak beklentilerin altına kaldı. Şampiyonluk adaylarından olan konuk ekip ise 32 puan topladı.

Arsenal’de Xhaka, Pepe, Bellerin ve Ceballos’un sakatlıkları bulunuyor. Bu maçta oynamaları beklenmiyor. Manchester City’de ise Laporte, Sane ve Agüero kesin olarak yok. Stones ve Ederson’un oynama ihtimalleri var.

Sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Arsenal 7 maçlık kazanamama buhranından geçtiğimiz hafta West Ham’ı yenerek çıkmıştı. Ancak umut verdiklerini söylemek zor.

Manchester City ise yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla liderin bir hayli gerisinde kaldı. Son olarak Manchester United’a yenilen City bu mücadeleye toparlanma maçı olarak bakıyor.

Son güncelleme 17:37 | 15 Aralık 2019
arsenal canlı izle İngiltere Premier Ligi Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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