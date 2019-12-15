CANLI İZLE: Arsenal Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Saat 19.30’da başlayacak olan Arsenal Manchester City maçı S Sport kanalından canlı izlenebilecek. Arsenal Manchester City maçı canlı yayınına haberimizde link aracılığıyla ulabilirsiniz. Maçı canlı izleyebilmeniz için yayıncı kuruluş sizden üyelik ve ücrety talep edebilir.

ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

Geride kalan 16 hafta sonunda ev sahibi ekip 22 puan toplayarak beklentilerin altına kaldı. Şampiyonluk adaylarından olan konuk ekip ise 32 puan topladı.

Arsenal’de Xhaka, Pepe, Bellerin ve Ceballos’un sakatlıkları bulunuyor. Bu maçta oynamaları beklenmiyor. Manchester City’de ise Laporte, Sane ve Agüero kesin olarak yok. Stones ve Ederson’un oynama ihtimalleri var.

Sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Arsenal 7 maçlık kazanamama buhranından geçtiğimiz hafta West Ham’ı yenerek çıkmıştı. Ancak umut verdiklerini söylemek zor.

Manchester City ise yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla liderin bir hayli gerisinde kaldı. Son olarak Manchester United’a yenilen City bu mücadeleye toparlanma maçı olarak bakıyor.