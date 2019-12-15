CANLI | Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Süper Lig’in 15. haftasında 30 puanla lider Demir Grup Sivasspor, 25 puana sahip Fenerbahçe ile Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya geliyor. İki takımın da mutlak üç puan için sahaya çıkacağı Sivasspor-Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

İki takım sahada şu 11’lerle mücadele ediyor:

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

YEDEKLER: Ali Şaşal, Muammer, Barış, Papp, Cofie, Derlek, Traore, Erdoğan, Da Costa, Kone

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Deniz, Jailson, Murat, Zanka, Rami

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

SİVASSPOR EVİNDE YENİLMİYOR

Süper Lig’de bu sezon sahasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Demir Grup Sivasspor’un evinde bileği bükülmüyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçın 6’sını kazanırken, 1’inde berabere kaldı. İç sahadaki 7 maçlık periyotta 19 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.,

Lige evinde Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas’ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor’u 2-1, 7. haftada Ankaragücü’nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor’u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor’u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.

Sivas temsilcisi, Yeni 4 Eylül Stadı’nda konuk ettiği Fenerbahçe’yi de yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

FENERBAHÇE EN SON 2014 YILINDA YENİLDİ

Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 8 maçtır kaybetmiyor.

Son olarak 9 Şubat 2014'te kırmızı-beyazlılara deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynanan müsabakalarda 6 galibiyet alırken, 2 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon iç saha maçlarında iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, deplasmanda ise kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamadı (2 beraberlik 1 mağlubiyet) ve bu karşılaşmaların ikisinde gol atamadı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

FENERBAHÇE GERİDEN KAZANIYOR

Fenerbahçe bu sezon skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla galibiyet alan (3 galibiyet) ve puan toplayan (10 puan) Süper Lig takımı. Sivasspor ise şu ana kadar skor avantajı elde ettiği 11 karşılaşmada rakiplerine sadece iki kez yakalandı (9 galibiyet 2 beraberlik).

Bu sezon Süper Lig’de attığı 9 golle takımına 9 puanla en çok puan katkısı yapan oyuncu Vedat Muriqi. Fenerbahçe, Kosovalı futbolcunun gol attığı 7 lig maçını kazanırken, diğer karşılaşmalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

ISI HARİTASI

YANAL, ÇALIMBAY’A ÜSTÜN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile karşılaştığı son altı Süper Lig maçının beşinden galibiyetle ayrıldı. Çalımbay’ın Yanal’a karşı bu altı maçtaki tek galibiyeti Kasım 2016’da Antalyaspor’un Trabzonspor’u 1-0 yendiği müsabakada gelmişti.