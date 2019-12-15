SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Balıkesir için korkutan uyarı: O fay her an kırılabilir
MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 3-0 İM Kayserispor
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 3-0 İM Kayserispor

Süper Lig'in 15. hafta maçları büyük heyecana sahne olurken, günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi Gaziantep FK ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

15 Aralık 2019 13:56

Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında İM Kayserispor’u ağırladı. Düşük tempoda geçen ilk yarının ardından takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlik ile gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip 67. dakikada Güray Vural’ın attığı gol ile karşılaşmada dengeyi bozan taraf oldu.

Takımını 1-0 öne geçiren Güray gol sevincinde Kayserispor taraftarlarının önünde kutlayınca maçta gergin anlar yaşandı.

Yaşanan bu gerginliğin ardından Güray Vural sarı kart ile cezalandırıldı. Maç tekrar dönüldüğünde ev sahibi Gaziantep FK ilk önemli pozisyonunda dakikalar 72’yi gösterirken Katode’nin attığı gol ile skoru 2-0’a getirmeyi başardı.

Maçın hakemi Özgür Yankaya ikinci yarıda mücadelenin sonun 5 dakika ilave süre ekledi ve bu ilave süresinin 2. dakikasında es sahibi ekip Kayode’nin penaltıdan attığı gol ile skoru 3-0’a gitdi ve mücadelenin skorunu belirlemiş oldu.

Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol olmayınca, ev sahibi ekip sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi Gaziantep alınan bu galibiyetin ardından puanını 20’ye çıkardı ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Konuk ekip Kayserispor ise haftaya başladığı gibi 10 puanla 17. sırada kaldı.

Kayserispor Süper Lig’in 16. haftasında Başakşehir’i sahasında ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Son güncelleme 15:56 | 15 Aralık 2019
Gaziantep FK İM Kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gaziantep
Bugün - 14:00
2
-
0
Kayserispor
Sivasspor
Bugün - 16:30
0
-
0
Fenerbahçe
TÜMÜNÜ GÖR