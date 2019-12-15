Çağlar Söyüncü’nün hocasından derslik hareket!

İngiltere Premier Lig’de Çağlar Söyüncü’nün 90 dakika oynadığı maçta Leicester City, sahasında konuk ettiği Norwich City ile 1-1 berabere kaldı. Premier Lig’de ikinci sırada yer alan Leicester City’nin sahasında yaşadığı puan kaybı kadar, Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho’nun hareketi de konuşuldu.

Maçta 32. dakika oynanırken Kelechi Iheanacho, sakatlık nedeniyle rakibin taca attığı topu geri vermek yerine, ceza sahasına doğru yöneldi. Daha sonra faule maruz kalan Nijeryalı forvet, bir de abartı hareketlerde bulunup, defalarca takla atınca Norwich City futbolcularını çileden çıkardı. Yerde yatan Kelechi Iheanacho’nun üzerine yürüyen Norwich City futbolcuları, tepkilerini gösterdiler. Leicester City futbolcularının da olaya karışması ile birlikte ortalık bir anda karıştı. Futbolcular güçlükle sakinleştikten sonra hakem, tepkisini abartan Norwich City futbolcusu Todd Cantwell’e sarı kart gösterdi.

Daha sonra ayağa kalkan Kelechi Iheanacho, bu centilmenlik dışı hareketinin karşılığını oyundan alınarak ödedi. Leicester City Menajeri Brendan Rodgers, bu olayın üzerinden 5 dakika geçtikten sonra Kelechi Iheanacho’yu kenara aldı. Brendan Rodgers, 39. dakikada Kelechi Iheanacho’nun yerine oyuna orta saha oyuncusu Demarai Gray’i sahaya sürdü. Gole ihtiyacı olduğu bir anda centilmenlik dışı hareketi affetmeyen Brendan Rodgers, sosyal medyada Liecester City taraftarları tarafının alkışını aldı.

Nijerya’da Taye Academy’de yetişirken 2014 yılının Ocak ayında Manchester City 18 Yaş Altı takımına transfer olan Kelechi Iheanacho, geleceğin en önemli forvetleri arasında gösteriliyordu. Manchester City’de istediği süreyi alamayan 23 yaşındaki Nijeryalı forvet, 2017 yılında 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City’ye transfer oldu. Leicester City formasıyla 68 maça çıkan Kelechi Iheanacho, 14 gole imza atarken, 10 da asist yaptı.